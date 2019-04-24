Bir anda kendini gösteren ve şiddetle artan diş ağrınız mı var? En yakın zamanda diş hekimin gitmeniz gereklidir. Ancak bazen gece geç saatte çarpan veya diş hekimine gitmeye koşulların yetmediği bir zamanda diş ağrısına ne yapmalı? İşte cevap....

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

*Tuzlu su ile gargara yapmak,

*Sarımsak ezip ağrıyan bölgeye sürmek,

*Karanfil kaynatmak,

*Soğuk kompres yapmak

*Diş ipi ile aralara kaçan yiyecekleri temizlemek

*Medikal ağrı kesiciler (Majezik, Apranax fort v.b)