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        Haberler Dünya Dışişleri Bakan Fidan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakan Fidan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Bakan Fidan görüşmede Gazze'de biran önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:17
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        Bakan Fidan Filistin Başbakanı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bugün (31 Aralık) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Gazze’de biran önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi.

        Batı Şeria’daki durum hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türkiye’nin Filistin’i siyasi ve ekonomik olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.

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