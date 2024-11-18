Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

        Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

        Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası Durmuş Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Durmuş Yılmaz için Üsküdar Sefatepesi Camii'inde ikinci namazına müteakip cenaze namazı kılındı.Yılmaz'ın cenazesi Çamlıca Mezarlığında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 21:12 Güncelleme: 18.11.2024 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası Durmuş Yılmaz geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Durmuş Yılmaz (75) bugün son yolculuğuna uğurlandı.

        Üsküdar Sefa Tepesi Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende taziyeleri Nuh Yılmaz, kardeşi Hüseyin Yılmaz ve anne Nazmiye Yılmaz kabul etti. Durmuş Yılmaz'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?