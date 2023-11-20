Dışişleri Bakanı Fidan: AB üyeliğimizde bir değişiklik yok
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Kategorik olarak devletimiz Kürt düşmanlığı yapıyor gibi algı oluşturuyorlar. Biz bunu tümüyle reddediyoruz. Biz kategorik olarak PKK'nın düşmanıyız. Bu zevk olarak geliştirdiğimiz bir düşmanlık değil." dedi
Giriş: 20.11.2023 - 21:14 Güncelleme: 20.11.2023 - 21:14
Dışişleri Bakanı Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu." değerlendirmesinde bulundu.
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