Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 14:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgide, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
