Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Türkiye'nin, stratejik bir öngörüyle ilk nükleer enerji santralinin temelini Akkuyu'da attığını anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Bu hamleyle zor bir coğrafyada, zor bir denklemde enerji güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz. Temiz enerjiye kavuşmayı amaçlıyoruz. Adana'yı çok etkileyen küresel ısınmayla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ne var ki muhalefet, bu büyük hamleyi, güzel hizmeti de eleştirmekten geri durmadı ama ne derse desinler biz doğru olanı yapmaya devam edeceğiz."

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"TÜRKİYE OLARAK HER SAHADA VARIZ"

Belçika'da düzenlenen Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne değinin Fidan, "35 kadar ülke bir nevi 'nükleer enerji ligi'nde bir araya geldi. Türkiye de 10 yıl önce attığı öngörülü adımlar sayesinde nükleer masada yerini alan ülkeler arasındaydı. Nükleer enerji hamlesi, ülkemizde 21 yıldır verilen mücadelenin bir somut tezahürüdür. Sadece çok önemli bir konuda örnek verdim. Bu ne demek? Artık Türkiye olarak her sahada, masada varız" dedi.

Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere yükseldiğini söyleyen Fidan, "Güçlü bir siyasi irade, artan milli imkan ve kabiliyetlerle birleşince yurt içinde başta PKK ve FETÖ olmak üzere bütün terör örgütlerinin belini kırdık. Terör örgütleri, Türkiye'de bulamadıkları alanı artık başka ülkelerde arıyorlar ama biz dostlarımız ve komşularımızla işbirliği içinde oralarda da onlara dünyayı dar etmeye devam edeceğiz. Suriye ve Irak'ta arkasında her kim olursa olsun bir terör koridoruna izin vermedik, izin vermeyeceğiz." diye konuştu.