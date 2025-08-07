Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'ı ziyaret edecek | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da

        Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 14:07 Güncelleme: 07.08.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan Şam'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Fidan'ın, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi başladı.

        HANGİ KONULAR GÜNDEMDE?

        Fidan'ın Şara'yla görüşmesinde Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin muhasebesinin yapılması ve ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde durulması öngörülüyor.

        Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı mevcut dönemde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin değerlendirmesinin yapılması planlanıyor.

        REKLAM

        Görüşmede, İsrail'in, hem Suriye'nin hem de bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerinin ele alınması bekleniyor.

        Türkiye-Suriye ilişkilerinde çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarının bulunduğu mevcut dönemde Türkiye'nin önceliğini, iki ülkenin ortak menfaatleri uyarınca ve Suriye’nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde bu imkanlardan istifade edilmesi oluşturuyor.

        Bu amaca yönelik olarak Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler hız kaybetmeden devam ediyor.

        Suriye'nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümü de tabiatıyla görüşmenin önemli bir boyutunu teşkil edecek.

        22 ARALIK'TA SURİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

        Bakan Fidan’ın 22 Aralık 2024'te Suriye'yi ziyareti bir ilki teşkil etmişti. Bu ziyareti, Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte 13 Mart'ta Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti takip etmişti.

        Ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, son 8 ayda farklı vesilelerle Türkiye'yi ziyaret etmişti.

        Bu ziyaretlerde Suriye’deki güvenlik durumuna odaklanılmış, ülkede istikrarın tam olarak tesisi için atılması gereken adımlar ele alınmış, siyasi, ekonomik ve insani meseleler değerlendirilmişti.

        Türkiye ile Suriye arasındaki ikili işbirliğinin kurumsal hale getirilmesi imkanları üzerinde durulmuş, ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğu yinelenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?