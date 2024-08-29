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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'de | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'de

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ve İspanyol mevkidaşı Albares ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.08.2024 - 14:13 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:13
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        Bakan Fidan Brüksel'de
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        Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, bir bölümüne Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı toplantıda güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

        AB ülkelerinin dışişleri bakanları Ukrayna, Orta Doğu ve Venezuela gibi küresel gündem maddeleri üzerinde istişarelerde bulunmak için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, yeşil ve dijital çözüm başta olmak üzere Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin ve diyaloğunun artırılması, küresel ve bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışları, enerji, terörle mücadele gibi farklı konular masaya yatırılacak.

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        VİZE MESELESİ GÖRÜŞÜLECEK

        Toplantıda Türkiye'nin, Kıbrıs konusundaki net tutumunu AB tarafına bir kez daha ileteceği belirtildi.

        Vize meselesinin de ele alınacak başlıklar arasında olduğu ifade edildi. Vize süreçlerinde yaşanan sıkıntıların yetkililerle görüşüleceği belirtildi.

        BAKAN FİDAN'IN TEMASLARI

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Brüksel'de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

        Bakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

        DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'IN KATILIMI

        Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağını anımsatan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye'nin, AB üyesi bir ülke olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin pozisyonuna ilişkin AB'nin rolünü anlamasının önemli olduğunu" söyledi.

        Borrell, "Bu durumu çözmenin en iyi yolunun diyalog olduğuna inanıyoruz. Bu kararı almaya ve Türk bakanı davet etmeye izin veren herkese teşekkür ediyorum. (Fidan) bazı bakanlarla ikili görüşme yapacak ve bu görüşmenin AB ve bazı üye devletlerle ilgili konuları ele almak için önemli ve olumlu olmasını umuyorum. Türkiye açısından bu, iyi bir girişim." ifadelerini kullandı.

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