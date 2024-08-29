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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de değerlendirmelerde bulundu | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan: Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz

        Dışişleri Bakanı Fidan, "Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ancak, Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını vurguladık." dedi. AB yetkilisi Josep Borrell de Türkiye'nin aday ülke olduğunu vurgulayarak, Dışişleri Bakanı Fidan'ın AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımının ikili ilişkilerdeki zorlu konuların aşılmasına katkıda bulunmasını umduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 22:23 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:28
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        'AB'yle ilişkileri canlandırmak herkesin menfaatine'
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımının ardından, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        "Brüksel’deki toplantı, AB ile ilişkilerimizin canlanması açısından önemli." diyen Fidan, Türkiye'nin bir süredir bu toplantılara davet edilmediğini anımsattı.

        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de

        Toplantıya Türkiye'nin çağırılmış olmasını "müspet bir gelişme" olarak niteleyen Fidan, yaklaşık iki saati bulan toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl ileri götürülebileceği ile küresel ve bölgesel konularda Türkiye ile AB'nin nasıl bir işbirliği geliştirilebileceğinin detaylıca ele alındığını belirtti.

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        Fidan, şöyle devam etti:

        "Bugün, AB’li meslektaşlarımın neredeyse tamamı, Türkiye’yle dış politika, güvenlik ve savunma politikaları başta olmak üzere tüm alanlarda yapısal ve düzenli diyalog ile istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar. Rusya-Ukrayna, Gazze’deki savaş, Suriye, Irak, Orta Doğu, Afrika ve Güney Kafkasya konularında Türkiye’nin önemli bir rol oynadığını söylediler. Türkiye ile AB’nin daha yakın ve daha derin istişare yapmasının ve ortak politika oluşturmasının önemine değindiler."

        Gelecek dönemde ilişkilerin ivme kazanması için teknik konularda somut adımların atılması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Öncelikle, 2019’da askıya alınmış olan yerleşik diyalog mekanizmalarının tekrar işletilmesi gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki beklentilerimiz sürüyor." diye konuştu.

        VİZE SERBESTİSİ ÇALIŞMALARI

        Fidan, öncelik verilen konulardan birinin de vize serbestisi olduğunu kaydederek, ilgili 66 kriterin karşılandığını, geriye kalan 6 kriterin tamamlanması için ilgili kurumlarla birlikte çalışıldığını ifade etti.

        Bakan Fidan, "Vize serbestisi sağlanana kadar vatandaşlarımızın Schengen vizesi başvuru sürecinde yaşadıkları zorlukların ve engellerin giderilmesi amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Çok girişli ve uzun süreli vizelerin yaygınlaştırılması için AB ve üye ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        KIBRIS KONUSU

        "Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ancak, Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını ve herhangi bir sonuç vermeyeceğini vurguladık." ifadelerini kullanan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunun altını çizdi.

        Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu muhtelif vesilelerle açıkça ifade ettiğini anımsatarak, "Olumlu gündem üzerinden mesafe almak istiyoruz. AB de aynı şekilde müspet bir yaklaşım sergilerse, bu herkesin menfaatine olacaktır." dedi.

        BORRELL NE DEDİ?

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen ve Türkiye'nin de 5 yıl aradan sonra davet edildiği AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Toplantıda Dışişleri Bakanı Fidan ile yakın coğrafya ve ötesindeki jeopolitik durumun etraflıca ele alındığını belirten Borrell, "Özellikle ilişkimizi zorlaştıran konuları, Kıbrıs'taki durum ve Orta Doğu'daki durumla ilgili bazı sorunları ancak özellikle birçok üye ülkenin atıfta bulunduğu Kıbrıs'taki durumu gözden geçirdik." diye konuştu.

        Borrell, "Türkiye Dışişleri Bakanı'nı toplantımıza davet etmemizin tüm sorunlara ancak özellikle Kıbrıs'a bir çözüm aramak için diyalog sürecini yeniden başlatmanın ilk adımı olmasını umalım." ifadesini kullandı.

        Bir soru üzerine Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili bir takvimin konuşulmadığını aktaran Borrell, "Türkiye aday ülkedir ve öyle olmaya devam edecektir." dedi.

        Bakan Fidan toplantı sonrasındaki değerlendirmesinde, Türkiye'nin AB ile ilişkilerde olumlu gündem üzerinden mesafe almayı hedeflediğini ifade ederek, AB tarafından Kıbrıs konusuyla bağ kurulmaksızın müspet yaklaşım sergilenmesinin ortak menfaate hizmet edeceğini vurgulamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Avrupa Birliği
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