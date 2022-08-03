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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Çinli mevkidaşı Wang Yi ve Katarlı mevkidaşı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldıktan sonra ikili temaslarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ÇİNLİ MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu buradaki ikili temasları çerçevesinde Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çin-Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık" dedi.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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