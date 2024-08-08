Dışişleri Bakanlığı 200 aday meslek memuru alacak! Başvuru şartları nelerdir?

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da

Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen yabancı dil kategorilerinden sadece birinden başvurulabilecektir. Sınavların yapılacağı yabancı diller; 1 Ocak 2021’den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları; atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavları; Almanca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut sınavları; Fransızca için DELF & DALF sınavı; İtalyanca için CELI sınavı; İspanyolca için DELE sınavı; Rusça için TORFL sınavı) 1 Ocak 2021’den son başvuru tarihine kadar alınan puanların, bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

ÖSYM’nin “Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı”nda yer almayan “TOEFL Home Edition”, “IELTS”, “PTE Academic Online”, YÖKDİL vb. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.

Tüm kategorilerde yapılacak başvurular ve bu ilanın II. Bölümünün 1. Maddesinin c) Fıkrasında belirtilen lisans mezuniyeti şartını yurtdışındaki yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için: Aşağıdaki tabloda gösterilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili dildeki sınava başvurabilirler. Söz konusu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e- YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen yabancı dil kategorilerinden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmemek üzere, söz konusu yabancı dil kategorilerinde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer yabancı dil kategorilerine ilave edilebilir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.