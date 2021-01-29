Dışişleri Bakanlığı'ndan Kamerun'a başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamerun'un batı bölgesinde bulunan Dschang şehri yakınlarında 27 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 53 kişinin yaşamını yitirdiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu acı olay nedeniyle Kamerun halkının ve hükümetinin üzüntüsünü paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Kamerun'un batısında bulunan Dschang kasabasında, yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 53 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev almıştı.
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