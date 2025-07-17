Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı

Türkiye'den, Pakistan'daki sel felaketinde ölenler için taziye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pencap'ta meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketi sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, Pakistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.
Pakistan basınında çıkan haberlere göre, Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, sellerde son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin yaralandığını belirtilmişti.