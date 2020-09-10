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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ışığında Türkiye karşıtı söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Macron, AB'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı "daha iddialı, daha sıkı" olmasını gerektiğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını kaydedip, "Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" mesajını verdi. Yunanistan'a koşulsuz destek vererek krize müdahil olan Fransa, Türkiye’yi NATO’nun sorunlu üyesi konumuna sokmayı ve Akdeniz havzasında etkinliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Macron son olarak Akdeniz'e kıyısı olan AB üyesi ülkeler ile Korsika'da yapacağı görüşme öncesi, Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz kriinde Yunanistan'la dayanışma içerisinde olduklarını kaydeden Fransız Cumhurbaşkanı, ""Türkiye'ye karşı ortak bir 'Avrupa tutumu' oluşturmaya çalışacağız" dedi. AB'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı "daha iddialı, daha sıkı" olmasını gerektiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmandırılmasından kaçındıklarını söyleyerek, "Ancak Türkiye belirli konularda niyetini netleştirmeli" dedi. Macron ayrıca, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ancak Doğu Akdeniz'de NATO müttefiki gibi hareket etmediğini söyleyerek, "Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" dedi.

DIŞİŞLERİ: ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMU

Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Macron'un bu sözlerine tepki vermekte geçikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Avrupa’da en yüksek oy oranıyla seçilen liderlerdendir. Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü her zaman Türk halkından almıştır. Türk halkı ve Hükümeti, bu tür hezeyanlar karşısında hep tek yürek olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Akdeniz’de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemenin Macron’un haddi olmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar belirtildi:

"Fransa, tek taraflı ve kışkırtıcı adımlar atan ve AB’yi kendi dar bakışlı çıkarları uğruna rehin alan Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne avukatlığını yapacağına, uzlaşmadan ve diyalogdan yana tavır koymalıdır. Bu, Avrupalılığımız ve NATO müttefikliğimizin de bir gereğidir. Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi mevcut tutumuyla gerginliği teşvik etmekte ve Avrupa’nın ve AB’nin büyük çıkarlarını da riske atmaktadır. Doğu Akdeniz’e sınırı bile olmayan ve bölgede hala sömürgecilik anlayışıyla hareket eden Fransa’nın, Türkiye’nin bölgedeki ortaklığını, samimiyetini, işbirliğini ve insani ve girişimci dış politikasını eleştirmesi tam bir tutarsızlıktır. Halk nezdindeki desteği sürekli azalan Macron’un içine düştüğü aciz durumu Fransız halkının takdirine bırakıyoruz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Korsika adasında düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİLİ ÇELİK: AHLAKSIZ BİR OYUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Macron'un açıklamalarına yönelik olarak şu ifadeleri kullandı: Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur"

"TÜRKİYE UYGUN CEVABI VERECEK"

Çelik, Macron'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye'dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİ BAŞARISIZLIĞA DÜŞÜREN MACRON'DUR"

"Siz Bay Macron, burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. 'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika'da oynadığınızı biliyoruz." tespitlerine yer verdiği paylaşımında Çelik, şunları kaydetti:

"Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron'dur. Macron Fransa'yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Hafter'in toplu mezarlarından sorumludur. Macron şimdi Yunanistan'ı kullanarak Doğu Akdeniz'de sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor. Suriye'de deneyip berbat ettiği oyunu Akdeniz’e taşımaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu saldırganlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Macron göreve geldiğinden beri Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği her şeyde yanıldı.

"MACRON SÖMÜRGECİLİĞE DEVAM EDİYOR"

Dış politika konusunda artık tecrübesizlikle izah edilemeyecek bir başarısızlık içine düştü. Macron, Suriye'de PKK/PYD, Libya'da Hafter, Akdeniz'de Yunanistan'la başarısızlığa koşuyor. Macron şunu iyi bilsin, Cumhurbaşkanımızla milletimizi ayıran bir ifade baştan çürük bir yaklaşımdır. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye'dir. 'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyenler bu konuda da tarihi cevaplarını alacaklar. Macron sömürgeciliğe devam ediyor, Cumhurbaşkanımız da mazlum halkların çıkarlarını savunmaya, barışı korumaya ve sömürgecilerin oyunlarını bozmaya devam ediyor. Mesele bundan ibarettir."