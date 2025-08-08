Habertürk
        Dışişleri: İsrail'i en güçlü şekilde kınıyoruz

        Dışişleri: İsrail'i en güçlü şekilde kınıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararını en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu. Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi'ni bağlayıcı karar almaya çağırdı.

        Giriş: 08.08.2025 - 10:51 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:51
        Dışişleri: İsrail'i en güçlü şekilde kınıyoruz
        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in insani felakete sürüklediği Gazze'yi tamamen işgal kararı almasını şiddetle kınadığını duyurdu.

        Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail'e karşı bağlayıcı kararlar almaya çağırdı.

        Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

        "İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz.

        Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir.

        Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır.

        Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi’ni İsrail’in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."

