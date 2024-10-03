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        Haberler Dünya Dışişleri, Zürih'te anaokulu saldırısında yaralanan Aras'ın durumunun yakından takip edildiğini bildirdi | Dış Haberler

        Dışişleri, Zürih'te anaokulu saldırısında yaralanan Aras'ın durumunun yakından takip edildiğini bildirdi

        Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Zürih kentinde, 1 Ekim'de anaokulu öğrencilerine yapılan bıçaklı saldırıda yaralanan, Türk vatandaşı, beş yaşındaki Aras'ın ailesi ile temas halinde olunduğu ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 19:50 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:53
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        Zürih'te yaralanan Aras takip ediliyor
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        Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından açıklamada, Zürih'te anaokulu öğrencilerine yapılan bıçaklı saldırıda yaralanan Aras'ın sağlık durumunun iyiye gittiğinin öğrenildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Zürih Başkonsolosluğumuz, aile ile temas halinde süreci yakından takip etmektedir. Aras'a acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

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        #dışişleri bakanlığı
        #İsviçre
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