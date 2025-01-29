Lübnan'dan kaçak yollarla İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail saldırısına uğrayan 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığından olaya ilişkin yayımladığı açıklamada "Kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir.

Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir." ifadelerine yer verildi.

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OLAY

Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşların aileleri, 11 Ocak 2025 tarihinde Lübnan sınırında kaybolduklarını ve kendilerinden haber alınamadığını resmi makamlara bildirdiler. Yapılan araştırmada üç Türk vatandaşının daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail’e gittikleri ve iki ila üç yıl arasında bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri öğrenildi.

Üç Türk vatandaşının çalışmak üzere Lübnan’dan İsrail’e yasadışı yollarla geçmeye çalıştıkları biliniyordu. Sözkonusu vatandaşlarla son temas, sınırın Lübnan tarafında Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesinde gerçekleşti. İsrail basınında, aynı akşam saatlerinde 'sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği' bilgisi yer aldı.

20 KİŞİLİK GRUP İSRAİL'E GEÇMEYE ÇALIŞTI

Bahis konusu kişilerin 3 Türk vatandaşı olabileceği olasılığından hareketle Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri yerel makamlarla temas etti. Yerel makamlardan alınan bilgilere göre, 11 Ocak günü yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup, kaçak yollardan Lübnan üzerinden İsrail’e geçmeye çalıştığı bildirildi.

Bu grubun, uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail’e geçmek istediği öğrenildi. İnsan kaçakçıları, canlı lokasyon yollamak suretiyle vatandaşları belli bir noktaya yönlendirdi. Üç Türk vatandaşı, 11 Ocak akşamı İsrail’in Lübnan sınırında yürüttüğü insansız hava aracı operasyonu sonucu hayatlarını kaybetti.