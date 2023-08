Dijital yayın şirketi Disney Plus'ın Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı alması son günlerin en çok tartışma yaratan konularından birisi oldu.

Özellikle sosyal medyada pek çok kişi platforma yönelik boykot çağrısında bulunurken son olarak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Disney Plus'ın tartışma yaratan kararı Ermeni lobilerinin baskıları sonucu aldığı iddia edilirken, kararın Disney Plus'ın çatı şirketi Walt Diney'in CEO'su Bob Iger'ın tasarruf tedbirleri kapsamında alındığı da iddia edildi.

2005 yılında Walt Disney CEO'su olan 73 yaşındaki Iger aslında 2021 yılında bu görevinden ayrılmıştı. Ancak şirketteki kötü gidişat nedeniyle 2022 sonunda CEO'luk görevine yeniden atandı. Iger ilk olarak işi geçici olarak kabul etse de yakın zamanda kontratı 2026 yılına kadar uzatıldı.

Iger şirketin 'efsanevi' CEO'su olarak kabul edilse de son dönemde şirkette yaşanan düşüşün önüne henüz geçemedi.

Şirketin büyük yatırımlar yaptığı 2019 yılında kurulan dijital platformu Disney Plus 2023 mali yılının ilk çeyreğinde 2.4 milyon, ikinci çeyreğinde ise 4 milyon abone kaybı yaşadı. Yani platformun abone sayısı 6 ayda 6.4 milyon geriledi ve 157.8 milyona düştü.

Walt Disney online yayımcılıkta rakipleriyle rekabette zorlanırken 2022 Ekim-Aralık döneminde 1.1 milyar dolar, Ocak-Mart 2023'te ise 659 milyon dolar zarar açıkladı.

Son açıklanan mali sonuçlarda Disney'in zararı düşmüş olsa da Bob Iger tasarruf tedbirleri kapsamında 7.000 çalışanının işine son verme kararı aldı.

Iger daha önce de yaklaşık 5.5 milyar dolarlık bir tasarruf planı açıklamıştı. Bunun 3 milyar dolarının içerik alanında olması öngörüldü.

8 FİLMDEN 900 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ

Disney online platformunda kayıplar yaşarken güçlü olduğu film yapımcılığında da eski ışıltısından çok uzakta görünüyor. 2019 yılına kadar yayımladığı neredeyse her büyük yapımda 1 milyar dolar gelir barajını aşan firma için 2023 yılı tam bir hayal kırıklığı oldu. Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid), Strange World, Lightyear gibi büyük bütçeli yapımlar gişelerde umduğunu bulamadı.ABD basını firmanın son 8 filminde pazarlama bütçeleri de hesaba katıldığında 900 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi.