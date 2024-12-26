Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı serinin yeni filmi 'Kutsal Damacana 5-Zombi'de Türk sanat müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy, konuk oyuncu olarak yer aldı.

Filmde kendini oynamaya hazırlanan sanatçı, çekimler için özel makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürüldü.

17 Ocak 2025'de vizyona girmesi planlanan filminde, 'Fikret', 'Asım' ve 'Artin', ezeli düşmanları İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez 'İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.