Diva, zombilere karşı
Türk sinemasının komedi serilerinden 'Kutsal Damacana', beşinci ve son filmiyle izleyiciyle buluşacak
Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı serinin yeni filmi 'Kutsal Damacana 5-Zombi'de Türk sanat müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy, konuk oyuncu olarak yer aldı.
Filmde kendini oynamaya hazırlanan sanatçı, çekimler için özel makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürüldü.
17 Ocak 2025'de vizyona girmesi planlanan filminde, 'Fikret', 'Asım' ve 'Artin', ezeli düşmanları İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez 'İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.
Senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kutsal Damacana 5-Zombi'nin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.