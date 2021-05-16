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Diyabet riskini azaltmak, kanser riskini de azaltıyor

Yeni yapılan araştırmalara göre kanser tanısı sonrası Tip 2 diyabet hastalarında uygulanan diyet kısıtlamaları hem meme kanseri oluşumunu hem de meme kanserine bağlı ölüm riskini azaltıyor. Meme kanseri tanısından sonra beslenme şeklinde değişiklik yapanlarda meme kanserine bağlı ölüm riskinin yüzde 20 azaldığını vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Araştırmaya göre diyet değişikliği tüm kanserlere bağlı ölüm riskini yüzde 31 oranında azaltıyor” açıklamasında bulundu

Diyabet riskini azaltmak, kanser riskini de azaltıyor
HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri’nin San Antonio şehrinde her yıl yapılan meme kanseri sempozyumunda sunulan bilimsel çalışmada önemli bilgiler verildiğini söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu çalışmada kanser hastalarına Tip 2 diyabet hastalarına uygulanan şeker kısıtlama diyetleri önerilmiş ve bu çalışma Harvard Tıp Fakültesi tarafından denetlenmiştir. Çünkü Tip 2 diyabet hem meme kanseri için bir risk faktörüdür, hem de meme kanseri sonrası Tip 2 diyabet gelişmesi ihtimali de yüksektir” dedi.

HASTALARIN BESLENMELERİ 2-4 YILDA BİR TAKİP EDİLDİ

Bu araştırmada 8320 meme kanseri hastasının değerlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Turhal, “Hastalar her 2 ile 4 yılda bir, perhizlerinin nasıl olduğu ile ilgili anketleri doldurmuşlar ve araştırmacılar da meme kanseri sonrası şeker yoksunu perhize dikkat eden kişilerle, etmeyenler arasında meme kanserinin seyri ve meme kanseri tanısı konulmayan bireylerde de meme kanserinin oluşumuyla ilgili bilgileri değerlendirmişlerdir. Diyabetle uyumlu perhizde daha çok kepek alınması, kahve, kuruyemiş, taze sebze-meyve tüketilmesi, doymuş yağların daha az alınması, kırmızı etin daha az yenmesi, diyet içeceklerin daha az içilmesi ve meyve sularının daha az içilmesi vardır” şeklinde konuştu.

Bu tip bir diyetin genel popülasyonda şeker hastalığı gelişimini yüzde 40 oranında azalttığının gösterildiğini belirten Prof. Dr. Turhal, “Bu çalışmada ise kanser üzerine etkisi araştırılmıştır. Şeker hastalığı riski en yüksek olan kişiler menopoz sonrası dönemde hormon tedavisi alanlar ve fiziksel olarak daha az aktif olanlar” dedi.

DİYABET RİSKİNİ AZALTICI DİYET, MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 13 AZALTIYOR

Çalışmada toplam 13 yıllık bir takipte takip edilen hastaların 2146 tanesinin hayatını kaybettiğini paylaşan Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bunların 948’inin ölümü meme kanserine bağlı olurken; diyabet riskini azaltıcı diyet uygulayanlarda meme kanserine bağlı ölüm riski yüzde 13 azaltılmış, tüm ölüme bağlı sebeplerde ise yüzde 31 azalma sağlanmıştır. Meme kanseri tanısından sonra bu tür diyet değişikliği yapanlarda meme kanserine bağlı risk yüzde 20, tüm ölümlere bağlı risk ise yüzde 14 oranında azalmıştır” açıklamasında bulundu.

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