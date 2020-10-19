Diyadin Kaplıcaları sonbaharda şifa arayanların uğrak yeri oluyor - AĞRI

AA

Diyadin ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan ve jeotermal kaynaklarla son dönemlerde artan tesisleşmeyle sayıları çoğalan kaplıcalar, bölgedeki önemli termal turizm merkezleri arasında adından söz ettiriyor.Kaplıcalardan kurulmuş şehri andıran bölgede hizmet veren kaplıca tesisleri, yılın 12 ayı cilt ve romatizma hastalıkları başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklarına şifa arayanları ağırlıyor.Çevre iller başta olmak üzere her yıl Türkiye'nin farklı yerlerinden bölgeye gelen turistler, son yıllarda yapılan yeni tesislerdeki havuzlarda sıcak suyun tadını çıkarıp geceleri burada konaklama imkanı buluyor.

- Kaplıcalarda sosyal mesafe ve hijyen hassasiyeti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde bir süre kapalı kalan ve normalleşme süreciyle kapılarını tekrar şifa aramak için bölgeye gelenlere açan kaplıcalarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor.

Devlet desteğiyle yeni kaplıca tesislerinin yapımına devam edilen ve mineral zenginliğiyle ön plana çıkan jeotermal alanda, sonbaharla birlikte sıcak su kaynakları kenarındaki bitki çeşitlerinin çevresindeki doğal güzellikler de bölgeye ayrı renk katıyor.

Sonbaharda da yoğunluğun yaşandığı kaplıcalara gelen aileler buradaki çardaklarda vakit geçirip piknik yaptıktan sonra çocuklarıyla kapalı havuzlarda yüzerek hastalıklarına şifa arıyor.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin Kaplıcaları ve jeotermal alanının yaklaşık 48 kilometrekarelik alana sahip olduğunu söyledi.

Bu alanın 24 kilometrekaresinin potansiyel jeotermal sahası olmasının çok önemli olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Jeotermal alan Diyadin'de konutların ve bir kısım resmi kurumların ısıtılmasında çok az şekilde kullanılmaktadır, ayrıca son derece önemli bir yatırım olan seracılıkta kullanılmaktadır. Aslında seracılıkta kullanılması, Türkiye ve bölge açısından çok önemlidir. Türkiye'nin en soğuk yerinde 12 ay süresince serada domates yetiştirilmesi, buradaki jeotermal enerjinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Bu jeotermal enerji bu anlamda kullanılırsa ülkemizin her yönden en az gelişmiş ve son sıralarda yer alan ili Ağrı'da, bu makus talihi değiştirmek hatta tersine çevirmek mümkündür."Jeotermal alanın çok önemli potansiyeli olduğunu vurgulayan Kaya, burada yapılacak yatırımların istihdam oluşturacağından dolayı bölgedeki işsizlik ve göçü büyük ölçüde engelleyerek Diyadin'i turizm mekanı haline getirebileceğini anlattı.

- "Tarım kasabası olan Diyadin turizm kasabası haline gelebilir"

Kaya, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 5'lik kaplıca alanı olduğuna ve bunun da büyük bölümünün Diyadin'de bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu an bir tarım kasabası olan Diyadin, turizm kasabası haline gelebilir. Herhangi bir hastalık nedeniyle tedavi görmeye gelen bir insan en az bir hafta süreyle burada kalmak zorunda kalıyor. Böyle olunca da oradaki tesislerin çalışma oranı çok yüksek düzeyde olabilir. Maden Tetkik ve Arama (MTA) haritasında, Diyadin Kaplıcaları önemli sıcak su kaynaklarının olduğu yer olarak gösteriliyor. Diyadin jeotermal kaynakları, su sıcaklığı 70-100 derece arasında yer alan kaynaklar arasında gösteriliyor. Elektrik üretiminde, konutların ısıtılmasında, sağlıkta, tarımda, sanayi ve turizmde çok rahat şekilde kullanılabilecek bir sıcak su kaynağı potansiyeli var."

Yöreye yabancı turist çekebilmek için Diyadin'e modern oteller yapılması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Diyadin'de artık 5 yıldızlı otellere ihtiyaç var. Dünyada inanç turizmi açısından çok önemli olan Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nden dolayı çok ilgi çeken bu bölgede, eğer gerçekten biz Diyadin'i modern oteller ve altyapıyla donatabilirsek Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'ni ziyarete gelen insanlar, kaplıcalarda bir süre vakit geçirebilirler." diye konuştu.

Kaplıca işletmecisi Orhan Özden de otel, piknik alanı, özel ve genel havuzların bulunduğu tesise yaklaşık 5 milyon Türk lirası harcadıklarını ifade etti.

- "Avrupa standartlarında havuzlar yapıyoruz"

Jeotermal alandaki kaplıca işletmesini devlet desteğiyle büyüten Mehmet Özden ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yeni yatırımlar yaptığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa standartlarına uygun havuzlar yapıyoruz. Şu an inşaat aşamasında olan havuzlarımız var. Altı havuz üstü odalı havuzlar yapıyoruz. Yurt dışından gelen yabancı turistlerin haftalarca kalıp rahat edebilecekleri yerler yapıyoruz."Kaplıcalara gelen ziyaretçiler de kaplıcalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Jeotermal alandaki kaplıca tesisleri ve yer altından fokurdayarak çıkan sıcak su kaynakları, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.