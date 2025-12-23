Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Diyalektik davranış terapisi nedir? Diyalektik davranış terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Diyalektik davranış terapisi nedir? Diyalektik davranış terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        İnsanların zihinsel süreçlerini ve duygularını anlamlandırmayı hedefleyen birçok terapi türü vardır. Diyalektik davranış terapisi de bunlardan biridir. Özellikle yoğun duygularla baş etmekte zorlanan bireyler için geliştirilmiştir. Bu amaç için yapılan çalışmalarla birlikte duygu düzenleme ve psikolojik dayanıklılığı artırmayı hedefler. Peki diyalektik davranış terapisi nasıl yapılır ve faydaları neleri kapsar? Detayları sayfayı kaydırarak öğrenebilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 16:34 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyalektik davranış terapisi nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bazı kişiler, duygularını çok yoğun yaşar ve bu duygular günlük yaşamlarını, ilişkilerini ve kararlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ani öfke patlamaları, yoğun kaygı, duygusal dalgalanmalar ve dürtüsel davranışlar zamanla kişinin yaşam kalitesini düşürebilir. Bu noktada ise diyalektik davranış terapisi öne çıkar. Peki diyalektik davranış terapisi nedir?

        Son yıllarda öne çıkan ve birçok kişinin konuştuğu Diyalektik Davranış Terapisi (DDT), kişilerin kendini kabul etmesini ve değişim için gerekli becerileri kazanmasını hedefleyen çağdaş bir terapi yöntemidir. Özellikle duygusal regülasyon güçlüğü yaşayan bireyler için etkili bir destek süreci sunar. Bu nedenle birçok kişi tarafından sıkça talep edilir. Peki diyalektik davranış terapisi faydaları neler?

        DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ NEDİR?

        Diyalektik davranış terapisi nedir? Bilişsel davranışçı terapiden türetilmiş, ancak duygu düzenleme ve kabul temelli yaklaşımları merkeze alan bir psikoterapi modeli olarak öne çıkar. Buradaki “Diyalektik” kavramı, kabul ve değişim arasındaki dengeyi ifade eder. Diyalektik davranış terapisinin temel özellikleri aşağıda verilmiştir;

        • Kabul ve değişimi aynı anda hedeflemesi
        • Yoğun ve kontrol edilmesi zor duygulara odaklanması
        • Yapılandırılmış ve beceri öğretimine dayalı olması
        • Duygusal dayanıklılığı artırmayı amaçlaması
        • Kısa vadeli kriz yönetimi ve uzun vadeli gelişimi birlikte ele alması

        Diyalektik davranış terapisinde esas amaç, terapiyi alan kişinin duygularını bastırması değil aksine onları fark etmesi ve sağlıklı şekilde yönetebilmesidir. Burada hizmet veren uzman terapist kişiye bu farkındalığı kazandırmaya çalışır.

        DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

        Diyalektik davranış terapisi nasıl yapılır? Söz konusu terapi yaklaşımı, eğitimli terapistler tarafından belirli bir program çerçevesinde uygulanır. Terapi süreci genellikle bireysel seanslar ve beceri eğitimlerini içerir. Ancak temel olarak şu adımlar uygulanır;

        • Farkındalık (Mindfulness): Anda kalma ve içsel deneyimleri yargılamadan gözlemleme
        • Duygu Düzenleme: Yoğun duyguları tanıma ve yönetme becerileri
        • Strese Dayanıklılık: Kriz anlarında zarar verici davranışlardan kaçınma
        • Kişilerarası Etkililik: İlişkilerde sınır koyma, iletişim ve ihtiyaç ifade etme

        Terapi sürecinde takip edilen uygulamalar şu şekilde özetlenebilir;

        • Danışanın ihtiyaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesi
        • Duygusal ve davranışsal örüntülerin değerlendirilmesi
        • Beceri öğretimi ve uygulamalı çalışmalar
        • Günlük yaşamda becerilerin kullanılması
        • Sürecin düzenli olarak gözden geçirilmesi

        Kişiye göre kurgulanan bu yapı, terapinin hem öğretici hem de destekleyici olmasını sağlar.

        DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ FAYDALARI NELER?

        Diyalektik davranış terapisi faydaları genel olarak kişinin duygusal tepkilerini daha dengeli hale getirmesini sağlar. Faydalar kişiden kişiye değişse de genel olarak şöyledir;

        • Yoğun duyguların daha iyi yönetilmesi
        • Dürtüsel davranışların azalması
        • Stres ve kriz anlarıyla daha sağlıklı başa çıkma
        • İlişkilerde iletişim becerilerinin güçlenmesi
        • Kendini kabul etme ve öz şefkatin artması
        • Psikolojik dayanıklılığın güçlenmesi

        Bu faydalar, terapiyi alan kişinin içsel dünyasında çeşitli farkındalıklar kazanmasına yardımcı olur. Aynı şekilde sosyal yaşamında daha dengeli bir yapı kurmasına katkı sağlar.

        DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ KİMLERE UYGULANIR?

        Diyalektik davranış terapisi, özellikle yoğun duygusal dalgalanmalar yaşayanlar için uygundur. Ancak uygulama alanı yalnızca bu durumlarla sınırlı değildir. İlgili terapi uygulamalarının uzmanlar tarafından önerdiği kişiler şunlardır;

        • Duygu düzenleme güçlüğü yaşayan bireyler
        • Yoğun öfke, kaygı ve stres yaşayan kişiler
        • İlişkilerde sık çatışma yaşayanlar
        • Kendine zarar verme eğilimi olan bireyler
        • Dürtü kontrolünde zorlanan kişiler
        • Psikolojik farkındalık ve denge arayışında olanlar

        Diyalektik davranış terapisi, kişinin yaşadığı zorlukları kabul ederek daha işlevsel ve sağlıklı davranışlar geliştirmesine destek olmayı amaçlar. Her terapi süreci birbirinden farklı olsa da temel amaç budur.

        DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ KİMLERE UYGULANIR?

        Diyalektik davranış terapisi şu kişilere uygulanabilir;

        • Duygularını yoğun yaşayan ve bu duyguları yönetmekte zorlanan bireyler.
        • Sık öfke patlamaları yaşayanlar.
        • Ani duygu değişimleri ile uğraşanlar.
        • Dürtüsel davranışlar ile başa çıkmak isteyenler.
        • Stresle başa çıkmada güçlük yaşayan kişiler.
        • İlişkilerinde sürekli çatışma yaşayan, sınır koymakta zorlanan kişiler.
        • Günlük hayatında yoğun kaygı ve stres altında olan bireyler.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"