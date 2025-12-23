Diyalektik davranış terapisi nedir? Diyalektik davranış terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Bazı kişiler, duygularını çok yoğun yaşar ve bu duygular günlük yaşamlarını, ilişkilerini ve kararlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ani öfke patlamaları, yoğun kaygı, duygusal dalgalanmalar ve dürtüsel davranışlar zamanla kişinin yaşam kalitesini düşürebilir. Bu noktada ise diyalektik davranış terapisi öne çıkar. Peki diyalektik davranış terapisi nedir?

Son yıllarda öne çıkan ve birçok kişinin konuştuğu Diyalektik Davranış Terapisi (DDT), kişilerin kendini kabul etmesini ve değişim için gerekli becerileri kazanmasını hedefleyen çağdaş bir terapi yöntemidir. Özellikle duygusal regülasyon güçlüğü yaşayan bireyler için etkili bir destek süreci sunar. Bu nedenle birçok kişi tarafından sıkça talep edilir. Peki diyalektik davranış terapisi faydaları neler?

DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ NEDİR?

Diyalektik davranış terapisi nedir? Bilişsel davranışçı terapiden türetilmiş, ancak duygu düzenleme ve kabul temelli yaklaşımları merkeze alan bir psikoterapi modeli olarak öne çıkar. Buradaki “Diyalektik” kavramı, kabul ve değişim arasındaki dengeyi ifade eder. Diyalektik davranış terapisinin temel özellikleri aşağıda verilmiştir;

Kabul ve değişimi aynı anda hedeflemesi

Yoğun ve kontrol edilmesi zor duygulara odaklanması

Yapılandırılmış ve beceri öğretimine dayalı olması

Duygusal dayanıklılığı artırmayı amaçlaması

Kısa vadeli kriz yönetimi ve uzun vadeli gelişimi birlikte ele alması Diyalektik davranış terapisinde esas amaç, terapiyi alan kişinin duygularını bastırması değil aksine onları fark etmesi ve sağlıklı şekilde yönetebilmesidir. Burada hizmet veren uzman terapist kişiye bu farkındalığı kazandırmaya çalışır. DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ NASIL YAPILIR? Diyalektik davranış terapisi nasıl yapılır? Söz konusu terapi yaklaşımı, eğitimli terapistler tarafından belirli bir program çerçevesinde uygulanır. Terapi süreci genellikle bireysel seanslar ve beceri eğitimlerini içerir. Ancak temel olarak şu adımlar uygulanır; Farkındalık (Mindfulness): Anda kalma ve içsel deneyimleri yargılamadan gözlemleme

Duygu Düzenleme: Yoğun duyguları tanıma ve yönetme becerileri

Strese Dayanıklılık: Kriz anlarında zarar verici davranışlardan kaçınma

Kişilerarası Etkililik: İlişkilerde sınır koyma, iletişim ve ihtiyaç ifade etme Terapi sürecinde takip edilen uygulamalar şu şekilde özetlenebilir; Danışanın ihtiyaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesi

Duygusal ve davranışsal örüntülerin değerlendirilmesi

Beceri öğretimi ve uygulamalı çalışmalar

Günlük yaşamda becerilerin kullanılması

Sürecin düzenli olarak gözden geçirilmesi Kişiye göre kurgulanan bu yapı, terapinin hem öğretici hem de destekleyici olmasını sağlar. DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ FAYDALARI NELER? Diyalektik davranış terapisi faydaları genel olarak kişinin duygusal tepkilerini daha dengeli hale getirmesini sağlar. Faydalar kişiden kişiye değişse de genel olarak şöyledir; Yoğun duyguların daha iyi yönetilmesi

Dürtüsel davranışların azalması

Stres ve kriz anlarıyla daha sağlıklı başa çıkma

İlişkilerde iletişim becerilerinin güçlenmesi

Kendini kabul etme ve öz şefkatin artması

Psikolojik dayanıklılığın güçlenmesi Bu faydalar, terapiyi alan kişinin içsel dünyasında çeşitli farkındalıklar kazanmasına yardımcı olur. Aynı şekilde sosyal yaşamında daha dengeli bir yapı kurmasına katkı sağlar.