2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün tatil? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 29 gün süren Ramazan Ayı'nın ardından 9 günlük bayram tatili gerçekleşti. Kurban Bayramı tatili planları şimdiden yapılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2019 Diyanet dini günler takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ