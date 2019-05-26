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Diyanet 2019: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2019 Dini günler takvimi

Müslüman aleminin en önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı, her yıl Ramazan Bayramı'nın ardından idrak edilir. Kurban Bayramı'nda maddi durumu yeterli olan müslümanlar kurban adayarak dini vecibelerini yerine getirmektedir. 2019 yılında Kurban Bayramı'nın kaç gün tatil olacağı ise büyük merak konusu oldu. İşte 2019 Diyanet dini günler takvimi ve Kurban Bayramı tatil süresi...

Kurban Bayramı

2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün tatil? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 29 gün sürecek Ramazan Ayı'nın ardından 9 günlük bayram tatili gerçekleşecek. Daha sonra da Kurban Bayramı tatili için planlar yapılacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2019 Diyanet dini günler takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos 2019 Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Kurban Bayramı bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 4 gün sürecek. Olası bir Kurban Bayramı süresinin uzamasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.EVVEL

1440

07

OCAK-2019

PAZARTESİ

........

1

C.AHİR

1440

06

ŞUBAT-2019

ÇARŞAMBA

........

30

C.AHİR

1440

07

MART-2019

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

1

RECEB​

1440​

08

MART-2019​

CUMA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26

RECEB

1440

02

NİSAN-2019

SALI

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1440

06

NİSAN-2019

CUMARTESİ

...........

14

ŞABAN

1440

19

NİSAN-2019

CUMA

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1440

06

MAYIS-2019

PAZARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1440

31

MAYIS-2019

CUMA

KADİR GECESİ

29

RAMAZAN

1440

03

HAZİRAN-2019

PAZARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1440

04

HAZİRAN-2019

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1440

05

HAZİRAN-2019

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1440

06

HAZİRAN-2019

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1440

04

TEMMUZ-2019

PERŞEMBE

........

1

ZİLHİCCE

1440

02

AĞUSTOS-2019

CUMA

........

9

ZİLHİCCE

1440

10

AĞUSTOS-2019

CUMARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1440

11

AĞUSTOS-2019

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1440

12

AĞUSTOS-2019

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1440

13

AĞUSTOS-2019

SALI

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1440

14

AĞUSTOS-2019

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1441

31

AĞUSTOS-2019

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1441

09

EYLÜL-2019

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1441

30

EYLÜL-2019

PAZARTESİ

........

​1

R.EVVEL

1441​

29

EKİM-2019​

SALI

........​

​11

R.EVVEL​

1441​​

08

KASIM-2019​​

CUMA

MEVLİD KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1441​​

28

KASIM-2019​​​

PERŞEMBE

........​

1

C.EVVEL

​1441

​27

ARALIK-2019​​​​

​CUMA

........​​​​

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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