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2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün tatil? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 29 gün sürecek Ramazan Ayı'nın ardından 9 günlük bayram tatili gerçekleşecek. Daha sonra da Kurban Bayramı tatili için planlar yapılacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2019 Diyanet dini günler takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos 2019 Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Kurban Bayramı bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 4 gün sürecek. Olası bir Kurban Bayramı süresinin uzamasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ