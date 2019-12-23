Diyanet'in yayımladığı tarihlerde "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden kayıtlarını yapan hacı adayları, 2020 Hac kuralarının hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Binlerce hacı adayı her yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadetini yeri getirmek üzere kutsal topraklara uğurlanacak. Peki 2019 Hac kura çekilişi ne zaman? Hac kesin kayıtları ne zaman? İşte Diyanet 2020 Hac kuralarına dair detaylar...

2020 HAC KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak.

İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.

KONAKLAMA VE OTEL BİLGİLERİ

Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 (26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

• Sabah kahvaltısı, ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

• Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.

• Hac süresi uçak programına göre azami 45 gün olacaktır.

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

* Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

* Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır.