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Diyanet 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayının başlamasına sayılı saatler kaldı. İlk orucunu tutacak müslümanlar sahura kalkarak niyet edecek. Diyanet 2020 takviminde Ramazan ayı başlangıç tarihini açıklamıştı. Peki İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2020 Diyanet takvimi...

ilk sahur ne zaman yapılacak

İlk oruç ne zaman tutulacak? sorusunun yanıtını dini vazifelerini yerine getirebilmek için bekleyen vatandaşlar 2020 Ramazan Ayı'nın başlayacağı tarihi araştırıyor. Sahura kalkarak ilk oruç için niyet edecekler Ramazanın da başlangıcına şahit olacak. Peki  Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2020 Diyanet takvimi...

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak.19 Mayıs 2020 Salı akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

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