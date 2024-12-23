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        Haberler Bilgi Yaşam Diyanet 4 bin personel alacak! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Diyanet 4 bin personel alacak! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alımlar için 2024 yılı KPSS puanı gerekecek. Başvuru yapacak adaylar şartları araştırıyor. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:13
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        Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine 4 bin kişilik personel alacak. Lisans mezunları için KPSSP123, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. İşte Diyanet personel alımı detayları

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        BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

        Diyanet Personel alımı için başvurular Aralık ve Ocak ayı içerisinde yapılmalıdır. Online (Çevrimiçi) olarak yapılacak başvurular geçerli sayılacaktır.

        Başvuru adresine "sinav.diyanet.gov.tr" sitesinden ulaşabilirsiniz.

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        DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

        Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Başvurular 30 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden saat 16.30'a kadar yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin personel alımında KPSS puanı şartı aranıyor. Buna göre adayların 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

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        DİYANET 4 BİN PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

        100 Kişi İlahiyat Fakültesi + Hafız, 2400 Kişi İlahiyat Fakültesi, 100 Kişi İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız, 200 Kişi İlahiyat Ön Lisans + İHL, 1200 İHL + Hafız

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