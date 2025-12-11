Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Diyanet anlatımı ile Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı farz mıdır ve kaç rekattır? Cuma namazında okunacak dualar ve sureler

        Diyanet anlatımı ile Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır?

        Cuma gününün İslam dünyasındaki özel yeri, her hafta milyonlarca Müslümanı aynı safta buluşturan Cuma namazıyla bir kez daha anlam kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, ibadetin usulüne uygun biçimde yerine getirilmesini isteyenler için hazırladığı kapsamlı açıklamada, Cuma namazının kılınış aşamalarını ve okunacak duaları adım adım aktardı. Haftanın en bereketli gününde yerine getirilen bu ibadetin tüm detayları, Diyanet rehberinde net bir şekilde ortaya konuldu. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 23:22 Güncelleme: 12.12.2025 - 08:09
        1

        Müslümanların dört gözle beklediği Cuma günü geldiğinde, ibadethaneler manevi bir buluşmaya sahne oluyor. Cuma namazının nasıl eda edilmesi gerektiğine ilişkin soru işaretlerini gidermek isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı, namazın kılınışına dair detaylar yayımladı. Cemaatle birlikte gerçekleştirilen bu özel ibadetin aşamaları ve okunacak dualar, Diyanet’in paylaştığı bilgilerle netlik kazandı. İşte detaylar...

        2

        CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

        Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        3

        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

        *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        4

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        5

        Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

        Sübhaneke,

        Ettehiyyatü,

        Allahümme Salli,

        6

        Allahümme Barik,

        Rabbena Atina,

        Rabbenağfirli

        Fatiha,

        Tebbet,

        İhlas,

        Felak,

        Nas sureleri.

