Regaip Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimine göre Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Üç ayların başlamasına sayılı günler kala Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. İslamiyet'te mübarek ayların ilk kandili olarak kabul edilen bu gecede, Allah'ın rahmet ve bağışlarının insanlara ulaştığına inanılır. Peki Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet dini günler takvimine göre Regaip Kandili hakkında tüm ayrıntılar...
Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek sorusu gündeme geldi. İslamiyet’te mübarek ayların ilk cuma gecesi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde, bolca ibadet ve dua ederek Allah’a yönelinir. Peki Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet dini günler takvimine göre; Regaip Kandili hakkında detaylar haberimizde...
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre; üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet dini günler takvimine göre; üç ayların ilki olan Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Ardından Şaban ayı 20 Ocak 2026’da, Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026’da idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ
Regaip Kandili, mübarek üç aylar döneminin manevi kapısını açan gece olarak kabul edilir. Arapça “reğâib” kelimesi “istek, arzu edilen şeyler” anlamına gelir.
Üç ayların ilk kandil gecesi olarak bilinen bu gecede, dua ve tövbelerin kabul edileceğine, Allah’ın rahmet ve mağrifiretinin bol olduğuna inanılır. Müslümanlar günahlarından arınmak için bolca ibadet ederek Allah’a yönelir.
REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER
- Regaip namazı: Bazı alimler, bu gecede 2 veya 6 rekat nafile namaz kılınmasını tavsiye ediyor.
- Salat-ı Tefriciye ve Salavat: Peygamber Efendimize salavat getirmek, bu gecede faziletli kabul edilir.
- Kur’an okumak: Özellikle dualar ve sureler okunur. Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi tavsiye edilir.
- Dua ve tövbe etmek: Bu gece, geçmiş günahlardan tövbe edilir, gelecek için dua edlir.
- Zikir ve tesbih çekmek: “Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber” gibi zikirleri yapmak ruhu maneviyatla doldurur.