REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

- Regaip namazı: Bazı alimler, bu gecede 2 veya 6 rekat nafile namaz kılınmasını tavsiye ediyor.

- Salat-ı Tefriciye ve Salavat: Peygamber Efendimize salavat getirmek, bu gecede faziletli kabul edilir.

- Kur’an okumak: Özellikle dualar ve sureler okunur. Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi tavsiye edilir.

- Dua ve tövbe etmek: Bu gece, geçmiş günahlardan tövbe edilir, gelecek için dua edlir.

- Zikir ve tesbih çekmek: “Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber” gibi zikirleri yapmak ruhu maneviyatla doldurur.