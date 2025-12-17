Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Diyanet dini günler takvimine göre 2025 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi güne denk geliyor, Regaip Kandili faziletleri neler?

        Regaip Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimine göre Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?

        Üç ayların başlamasına sayılı günler kala Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. İslamiyet'te mübarek ayların ilk kandili olarak kabul edilen bu gecede, Allah'ın rahmet ve bağışlarının insanlara ulaştığına inanılır. Peki Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet dini günler takvimine göre Regaip Kandili hakkında tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 15:31 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek sorusu gündeme geldi. İslamiyet’te mübarek ayların ilk cuma gecesi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde, bolca ibadet ve dua ederek Allah’a yönelinir. Peki Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet dini günler takvimine göre; Regaip Kandili hakkında detaylar haberimizde...

        2

        REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre; üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek.

        3

        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet dini günler takvimine göre; üç ayların ilki olan Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Ardından Şaban ayı 20 Ocak 2026’da, Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026’da idrak edilecek.

        4

        REGAİP KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ

        Regaip Kandili, mübarek üç aylar döneminin manevi kapısını açan gece olarak kabul edilir. Arapça “reğâib” kelimesi “istek, arzu edilen şeyler” anlamına gelir.

        Üç ayların ilk kandil gecesi olarak bilinen bu gecede, dua ve tövbelerin kabul edileceğine, Allah’ın rahmet ve mağrifiretinin bol olduğuna inanılır. Müslümanlar günahlarından arınmak için bolca ibadet ederek Allah’a yönelir.

        5

        REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

        - Regaip namazı: Bazı alimler, bu gecede 2 veya 6 rekat nafile namaz kılınmasını tavsiye ediyor.

        - Salat-ı Tefriciye ve Salavat: Peygamber Efendimize salavat getirmek, bu gecede faziletli kabul edilir.

        - Kur’an okumak: Özellikle dualar ve sureler okunur. Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi tavsiye edilir.

        - Dua ve tövbe etmek: Bu gece, geçmiş günahlardan tövbe edilir, gelecek için dua edlir.

        - Zikir ve tesbih çekmek: “Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber” gibi zikirleri yapmak ruhu maneviyatla doldurur.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici