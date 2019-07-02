Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde yer alıyor. Geçen sene Kurban Bayramı'nın hem yaz ayına denk gelmesi hem de 9 günlük tatil süresi nedeniyle vatandaşlar uzun bir tatile çıkmıştı. Peki bu sene durum ne olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2019 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2019

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

DİYANET 2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1440 07 OCAK-2019 PAZARTESİ ........ 1 C.AHİR 1440 06 ŞUBAT-2019 ÇARŞAMBA ........ 30 C.AHİR 1440 07 MART-2019 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ ​ 1 RECEB​ 1440​ 08 MART-2019​ CUMA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 26 RECEB 1440 02 NİSAN-2019 SALI MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1440 06 NİSAN-2019 CUMARTESİ ........... 14 ŞABAN 1440 19 NİSAN-2019 CUMA BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1440 06 MAYIS-2019 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1440 31 MAYIS-2019 CUMA KADİR GECESİ 29 RAMAZAN 1440 03 HAZİRAN-2019 PAZARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1440 04 HAZİRAN-2019 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1440 05 HAZİRAN-2019 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1440 06 HAZİRAN-2019 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1440 04 TEMMUZ-2019 PERŞEMBE ........ 1 ZİLHİCCE 1440 02 AĞUSTOS-2019 CUMA ........ 9 ZİLHİCCE 1440 10 AĞUSTOS-2019 CUMARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1440 11 AĞUSTOS-2019 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1440 12 AĞUSTOS-2019 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1440 13 AĞUSTOS-2019 SALI KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1440 14 AĞUSTOS-2019 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1441 31 AĞUSTOS-2019 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1441 09 EYLÜL-2019 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1441 30 EYLÜL-2019 PAZARTESİ ........ ​1 R.EVVEL 1441​ 29 EKİM-2019​ SALI ........​ ​11 R.EVVEL​ 1441​​ 08 KASIM-2019​​ CUMA MEVLİD KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1441​​ 28 KASIM-2019​​​ PERŞEMBE ........​ 1 C.EVVEL ​1441 ​27 ARALIK-2019​​​​ ​CUMA ........​​​​

2019 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?