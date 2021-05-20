Erbaş, yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde maddi yardım kadar, manevi desteğe de ihtiyaçları var. Yarın cuma namazından önce, bütün camilerimizde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacak ve eller duaya kalkacaktır. Kabul et Allah'ım." ifadelerini kullandı.