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        Haberler Gündem Teyit Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Suudi Arabistan'da makam aracı iddiasına yalanlama

        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Suudi Arabistan'da makam aracı iddiasına yalanlama

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da makam aracı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracı da yoktur." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 17:20 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:33
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        Diyanet'ten makam aracı açıklaması
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        Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan, bir gazetede yer alan "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" başlıklı habere ilişkin açıklama geldi.

        Haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün Sözcü Gazetesi'nde 'Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı' başlığıyla verilen haber gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracı da yoktur. Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur."

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        #diyanet işleri başkanlığı
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