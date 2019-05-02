Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? 2019 Ramazan ayı kaç gün sürecek? soruları müslüman vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 11 ayın sultanı olan ramazan ayında müslümanlar İslamın 5 şartından biri olan oruç tutmak görevini idrak edecek. İşte 2019 Ramazan Ayı'na dair detaylar...

2019 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2019 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 6 Mayıs 2019 Pazartesi olarak belirlendi. Yani İslam alemi 5 Mayıs gecesi sahur yapacak ve 6 Mayıs günü yılın ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 3 Haziran Pazartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için ramazan 29 gün sürecek. Buna göre, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü en uzun oruç 16 saat 10 dakika ile Sinop'ta, en kısa oruç ise 15 saat 33 dakika ile Hatay'da tutulacak.

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun orucu 18 saat 57 dakika ile Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'in Tromso şehrindeki, en kısa orucu ise 13 saat 29 dakika ile Gabon'un Libreville şehrindeki Müslümanlar tutacak.

Ramazanın ilk gününün ilk iftarı 19.06'da Hakkari'de, son iftarı ise saat 20.23'te Edirne'de açılacak.

DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2019