Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri, 25 zabıta alıyor: Başvurular ne zaman bitiyor?
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 75 itfaiye eri ve 25 zabıta memuru alımı yapıyor. Nisan ayında başlayacak başvuru sürecinde adayların şahsen başvuru yapması ve ardından sözlü ve uygulamalı sınavı geçmesi gerekiyor. Peki, kimler itfaiye eri ve zabıta memuru olmak için başvurabilir? İşte, detaylar...
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına 75 itfaiye eri ve 25 zabıta memuru alınacak. Her iki kadro için de adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılacak. Başvuruların şahsen yapılması gerektiği iş ilanında adayların boy, kilo, KPSS puanı ve yaş gibi birçok koşulu yerine getirmesi gerekiyor. Peki, başvuru tarihleri nedir?
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA 100 PERSONEL ALINIYOR
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına 75 itfaiye eri ve 25 zabıta memuru olmak üzere 100 personel alımı yapılıyor. Kadın veya erkek adayların KPSS P93 puan türünde en az 60 puan almış olması gerekiyor.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş itfaiye eri ile zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesi ile Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, itfaiye eri ile zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru sırasında yapılacaktır),
c) İtfaiye eri ile zabıta memuru kadroları için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
d) İtfaiye eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen kadrolar için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) 14/04/2025 tarihinden 18/04/2025 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yanı (Ali Emiri Toplantı Salonu) Yenişehir Mahallesi, Elazığ Bulvarı Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Eğitim Salonundaki evrak teslim birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
İtfaiye eri ile zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 12/05/2025 - 30/05/2025 tarihlerinde, zabıta memuru alımı için ise sözlü ve uygulamalı sınav 11/06/2025 - 17/06/2025 tarihlerinde saat 09:00’da başlamak üzere Diyarbakır Kayapınar adresinde bulunan Talaytepe Spor Kompleksinde yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
SINAV KONULARI
1- Sözlü Sınav:
a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
2- Uygulamalı Sınav: İtfaiye eri kadrolarına atanmak için kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, zabıta memuru kadrolarına atanmak için kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.