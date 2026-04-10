Kütüphaneden yararlanan üniversite öğrencisi Songül Uçu, merkezin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Hayatımız normal şartlar altında zaten zor. Bu tarz kütüphaneler bizim için çok önemli. Normal bir kitabı getiriyorsunuz ve size okuyor. Bilgisayarların konuşuyor olması, bastığınız harfi söylemesi çok büyük bir şey. Üniversitede sunum hazırlamamız gerekiyor. Bu yüzden bilgisayarı etkin kullanmak zorundayız. Buradaki bilgisayarların hepsi konuşuyor ve bu durum hayatımızı en azından okuma aşamasında bir nebze kolaylaştırıyor."