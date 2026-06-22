Diyarbakır'da babasını öldüren zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren şüpheli oğul, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 22 Haziran 2026 - 06:57 Güncelleme:
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, tartıştığı babası Nesih Deniz'i (63) tabancayla vurarak öldüren Mesut Deniz (34), jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA'nın haberine göre, hakim karşısına çıkan cinayet şüphelisi Mesut Deniz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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