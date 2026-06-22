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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da babasını öldüren zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da babasını öldüren zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren şüpheli oğul, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 06:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Diyarbakır'da babasını öldüren zanlı tutuklandı

        Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, tartıştığı babası Nesih Deniz'i (63) tabancayla vurarak öldüren Mesut Deniz (34), jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA'nın haberine göre, hakim karşısına çıkan cinayet şüphelisi Mesut Deniz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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