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        Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposu yandı; 110 milyon TL'lik 1000 ton pamuk kül oldu

        Diyarbakır'da bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangında 110 milyon TL değerinde yaklaşık 1000 ton pamuk kül oldu. Yangın, İl Emniyet Müdürlüğü´ne ait TOMA araçlarının desteğiyle itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 19:52
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        Diyarbakır'da fabrika deposu yandı
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        Yangın, öğleden sonra Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 7´nci kilometresi Barış Mahallesi´ndeki bir çırçır fabrikasının deposunda meydana geldi. Preslenmiş pamuk balyalarının olduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı´na ait su tankerleri ile İl Emniyet Müdürlüğü´ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. 110 milyon TL değerinde yaklaşık 1000 ton pamuğun kül olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        #Diyarbakır
        #haberler
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