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Diyarbakır'da çocuk kavgası, aile kavgasına dönüştü: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iddiaya göre, çocukların kavgası nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'da çocuk kavgası, aile kavgasına dönüştü: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Akraba çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
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İHA

Olay Diyarbakır’ın Hani ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, akraba iki aile arasında çocuklarının kavga etmesi yüzünden tartışma çıktı. Ardından bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada M.Y, M.F.Y, A.Y. ile F.Y. ağır yaralanırken Remzi Yıldız (35) hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekipleri gelirken acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar önce Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Diyarbakır'daki bazı hastanelere sevk edildi.

Hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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