Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Giriş: 22.04.2024 - 18:42 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:42
Dicle Elektrik bakım ve onarım ekibinde görevli M.T, ilçenin Kürekli Mahallesi kırsalında meydana gelen elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine, 122 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.T, kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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