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Diyarbakır'da havanın ısınmasıyla çocukların tehlikeli eğlencesi başladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna, yasak ve tehlikeli olmasına karşın çocuklar, bu yıl da serinlemek için girmeye başladı. Çocuklar yaklaşık 3 metrelik yükseklikten havuza atlarken, mahallede oturan Metin Sönmez, bu durumun tehlikeli bir eğlence haline dönüştüğünü söyledi

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DHA

  • Diyarbakır'ın Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi'ndeki tarihi Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzu, çocukların, oyun ve yüzme alanına döndü. Çocuklar, her yıl sıcak havalarda serinlemek amacıyla, tehlikeli ve yasak olduğunu gösteren uyarı levhalarına aldırış etmeden suya giriyor.
  • Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler
  • Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler

    Bu yıl da havuz, çocukların uğrak yeri olmaya başladı. Kentte hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla havuza gelen çocuklardan bazıları yaklaşık 3 metre yükseklikten 1 metre derinliğindeki suya atlayarak serinledi, bazıları ise yüzdükten sonra betonun üzerinde güneşlendi.
  • Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler
  • Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler

    Mahallede oturan Metin Sönmez, çocukların özellikle yüksekten atladıklarında yaralanmalı kazaların yaşandığını dile getirerek, "Kafaları ve vücutlarının çeşitli yerleri kırılıyor. Burada güvenlik yok. Çocuklar pisliğin içerisinde yüzüyorlar. Bakımlı olursa, güzel bir yerdir. Burası, tehlikeli eğlence haline gelmiş. Aileleriyle ve tek başına gelenler var. Burada önlem alınması gerekiyor. Yoksa her türlü kazalar olabiliyor" diye konuştu.
  • Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler
  • Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler

    3 metre yükseklikten atlayan Mücahit Alaca (16) ise "Burası tehlikeli değil, biz buraya alıştık. Havalar sıcak olduğunda buraya geliyoruz. Buraya insanlar doluyor. Havalar ısındı. Hem atlıyoruz hem de yüzüyoruz. Tehlikeli değil. İstersen bir daha atlayalım" ifadelerini kullandı.
  • Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler
  • Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler
  • Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler
  • Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler
  • Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler

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