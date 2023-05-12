Mahallede oturan Metin Sönmez, çocukların özellikle yüksekten atladıklarında yaralanmalı kazaların yaşandığını dile getirerek, "Kafaları ve vücutlarının çeşitli yerleri kırılıyor. Burada güvenlik yok. Çocuklar pisliğin içerisinde yüzüyorlar. Bakımlı olursa, güzel bir yerdir. Burası, tehlikeli eğlence haline gelmiş. Aileleriyle ve tek başına gelenler var. Burada önlem alınması gerekiyor. Yoksa her türlü kazalar olabiliyor" diye konuştu.