Diyarbakır'da ilginç görüntü! Raf bulutu!

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, fırtınaların ön kenarında meydana gelen raf bulutu görüldü.

İHA'nın haberine göre Çermik ilçesi Keklik Mahallesi'nde Murat Şen isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen doğa olayı, görenleri kendisine hayran bıraktı.

Sağanak yağmur ve dolu yağışından sonra fırtına ile ortaya çıkan doğa olayı yaklaşık üç dakika sürdü. Bir diğer raf bulutu da Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı.

Hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından cep telefonu ile görüntülenen doğa olayı karelere yansıdı. İlçede hakim olan yağışlı hava, farklı doğa olaylarının yaşanmasına yol açıyor.