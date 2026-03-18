Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Diyarbakır'da "Kapıcılar ve Güvenlikçiler Derneği" kuruldu

        Diyarbakır'da "Kapıcılar ve Güvenlikçiler Derneği" kuruldu

        Diyarbakır'da kapıcı ve güvenlik görevlilerinin haklarını korumak amacıyla "Diyarbakır Kapıcılar ve Güvenlikçiler Derneği" kuruldu

        Giriş: 18.03.2026 - 18:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da apartman görevlileri ile site ve iş yerlerinde çalışan güvenlik personelinin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve haklarını korumak amacıyla "Diyarbakır Kapıcılar ve Güvenlikçiler Derneği" kuruldu. Derneğe 250 kapıcı ve güvenlikçi üye oldu.

        Dernek Başkanı Ebubekir Gültekin, iki meslek grubunun da uzun süredir çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, derneğin bu sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediğini söyledi.

        Babasının 40 yıl kapıcılık yaptıktan sonra emekli olmasının ardından bu süreçte yaşanan sıkıntıların kendisini dernek kurmaya yönlendirdiğini ifade eden Gültekin, şunları söyledi:

        "Benim babam 40 yıldır kapıcıydı. Emekli oldu. Kapıcı olduğu için sıkıntılar yaşadığı için derneği kurmaya karar verdim. Çevremdekiler bana 'Güvenlikçileri de ekleyebilirsin' dediler. Zaten sitelerde güvenlikçiler de var. Onlarında sesi olmak için kurdum. Kapıcıların ve güvenlikçilerin haklarını, hukuklarını korumak için zor şartlarda kalmamak için kurdum. İnşallah onlarda yapacağımız hizmetlerden dolayı rahatlayacaklar. Üyelerimize kart çıkarmayı düşünüyorum. Şu an 250 tane üyem var. Bunun yarısından fazlası kapıcı, diğer kısmı güvenlikçi arkadaşlardır.

        Benim avukatım var ve muhasebecim var. Avukatımla beraber kapıcıların ve güvenlikçilerin yaşayabilecek sorunlarda bize ulaşabilirler. Biz sonuna kadar avukatımla beraber kapıcı ve güvenlikçi arkadaşlarının yanında olacağız. Haklarını arayacağız. Haksız yere işten atılırsa onların hakkını arayacağız. Verdiğim kartlarla benim belirlediğim yerlerde kurumsal ve özel işletmelerde indirimden faydalanacaklar."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hadım İbrahim Paşa'nın zaman hassasiyeti

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek bu bölümde, Hadım İbrahim Paşa'nın zaman hassasiyetinin Mimar Sinan eserine nasıl yansıdığını, Ankara'daki Oruç Dede'nin davuldan hoşlanmayışının nasıl karşılandığını anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        "Liverpool baskı altında!"
        "Liverpool baskı altında!"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?