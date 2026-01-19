Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu... Uçuşlar iptal edildi | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu... Uçuşlar iptal edildi

        Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı kenti kısa sürede beyaz örtüyle kaplarken, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar durduruldu ve bazı bölgelerde trafik kazaları yaşandı. Belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji soğuk havanın devam edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:13 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:28
        Diyarbakır'da uçuşlar iptal edildi
        Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent beyaza büründü, uçuşlar iptal edildi, bazı noktalarda kazalar meydana geldi.

        UÇUŞLARDA AKSAMA OLDU

        DHA'nın haberine göre; kent, gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yağış nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, sabah saatlerinde işe gidenler, araçlarının üzerindeki ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        "KAR BEREKETTİR"

        İş yerinin önünü temizleyen Hikmet Savaş, "Bu sabah karla uyandık. Kar berekettir, kaldırımları temizledik. Havalar soğuktur" dedi. Bazı bölgelerde biriken kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

        BAZI NOKTALARDA KAZALAR MEYDANA GELDİ

        Sürücüler zaman zaman yollarda güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda kazalar meydana geldi.

        KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde, Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışması yürüttü.

        METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

        Diğer yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Siirt ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği kaydedildi.

        UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

        Öte yandan İHA'daki habere göre; Bugün Diyarbakır’dan İstanbul’a yapılması planlanan 3 uçuş iptal oldu. Ankara ve İzmir uçuşlarında da rötar meydana geldi.

