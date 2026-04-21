        Diyarbakır'da kaza! Yolcu midibüsü devrildi; 1 ölü, 12 yaralı! | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da kaza! Yolcu midibüsü devrildi; 1 ölü, 12 yaralı!

        Diyarbakır'da bir kaza meydana geldi. Kazada şehirler arası yolcu midibüsü devrildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 1 ölü, 12 yaralının olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 14:23 Güncelleme:
        Otobüs devrildi; 1 ölü, 12 yaralı!
        Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

        DHA'daki habere göre kaza; öğleden sonra Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Şehirler arası yolcu otobüsü, Muş'a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı belirlendi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazada ölen kişinin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

