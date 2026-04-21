Diyarbakır'da kaza! Yolcu midibüsü devrildi; 1 ölü, 12 yaralı!
Diyarbakır'da bir kaza meydana geldi. Kazada şehirler arası yolcu midibüsü devrildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 1 ölü, 12 yaralının olduğu bildirildi
Giriş: 21 Nisan 2026 - 14:23
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.
DHA'daki habere göre kaza; öğleden sonra Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Şehirler arası yolcu otobüsü, Muş'a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı belirlendi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada ölen kişinin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
