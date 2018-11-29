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Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanan terörist tutuklandı

29.11.2018 - 09:51 | Güncelleme: AA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde PKK'lı bir terörist, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından 2013 yılında terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birliği (YPS) yapılanmasında görevlendirildiği tespit edilen terörist "Xebatkar Amed" kod adlı F.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde belirlenen adrese İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda F.A, gözaltına alındı.

F.A, yapılan soruşturmanın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

VAN'DA TERÖR OPERASYONU: 11 TUTUKLAMA

Van'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 11'i terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında PKK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. 24 Kasım'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sokak eylemlerine katılıp organize ettikleri ve 27 Kasım öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 45 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Van merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 1 adet tabanca, fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan 44 kişiden 11'i tutuklanırken 33'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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