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        Haberler Gündem Diyarbakır'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da silahlı kavga: 5 yaralı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 21:59 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:59
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        Diyarbakır'da silahlı kavga: 5 yaralı
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        Kooperatif Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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