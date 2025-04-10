Diyarbakır'da silahlı kavga: 5 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 10.04.2025 - 21:59 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:59
Kooperatif Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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