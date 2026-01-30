Diyarbakır'da trafik kazasında ağır yaralanan adam 26 gün sonra hayatını kaybetti
Diyarbakır'da 4 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 35 yaşındaki Yalçın Demirci, 26 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Diyarbakır'da 4 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 35 yaşındaki vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
İHA'nın haberine göre olay; 4 Ocak'ta Diyarbakır Elazığ kara yolunda meydana gelmişti. Şerit ihlali yapan aracın, kendi araçlarına çarpması sonucu yaralanan Yalçın Demirci (35), 26 gün sonra tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Demirci, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.