        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazasında ağır yaralanan adam 26 gün sonra hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da trafik kazasında ağır yaralanan adam 26 gün sonra hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da 4 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 35 yaşındaki Yalçın Demirci, 26 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Giriş: 30.01.2026 - 10:46 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:46
        26 gün sonra hayatını kaybetti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da 4 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 35 yaşındaki vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre olay; 4 Ocak'ta Diyarbakır Elazığ kara yolunda meydana gelmişti. Şerit ihlali yapan aracın, kendi araçlarına çarpması sonucu yaralanan Yalçın Demirci (35), 26 gün sonra tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Demirci, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
