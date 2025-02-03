Diyarbakır'da ücretsiz spor kursları başladı

Diyarbakır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, çocuk ve gençlerin yeteneklerini geliştirmesi amacıyla düzenlediği spor kursları 412 kursiyerin katılımıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yüzme, futbol, akıl ve zekâ oyunları, tekvando ve kort tenisi branşlarında verilen kurslar sayesinde kursiyerler, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme şansı buluyor.

8-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin yer aldığı kurslarda eğitimler, profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Eğitimler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, 75 Kapalı Tenis Kortları ile Kayapınar Belediyesine bağlı Anzele Kapalı Yüzme Havuzunda veriliyor. Kurs verilen branşlarda futbolda 72, yüzmede 85, akıl zekâ oyunlarında 105, tekvandoda 95, kort tenisinde 55 olmak üzere toplam 412 öğrenci eğitim alıyor. Branş eğitimlerine katılan kursiyerlere spor malzemeleri hediye edildi.

Kurslarının tamamlanmasının ardından yetenekli olan çocuk ve gençler Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor kulübünün ilgili branşlarına yönlendirilecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde devam edecek kursların 45 gün sürmesi planlanıyor.