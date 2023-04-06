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Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bir kısmının çöküş anı kamerada

Deprem felaketinde hasar alan Diyarbakır'daki Diyar Gap Sitesi'ndeki bir blokta çökme meydana geldi. Bu sırada yaşanan panik kameralara yansıdı

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DHA

  • Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve boşaltılan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 7 katlı Diyar Gap Sitesi B Blok'un bir kısmı dün gece çöktü. Çöküş anı ve yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler

    DHA'nın haberine göre Kayapınar ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alarak boşatılan 7 katlı Diyar Gap Sitesi B Blok'tan dün akşam sesler gelmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler

    Ekiplerin gelmesinin ardından çevresi boşaltılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Apartmanın bulunduğu yol güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatılırken, çevresindeki binalar ise tahliye edildi.
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler

    Enkazda biri ya da birileri olma ihtimaline karşı ekipler, arama- kurtarma köpeği ile çalışma yaptı. Yan binalarda oturanların bazıları sabah saatlerinde gelerek bazı eşyalarını alırken, bazıları da gözyaşları içinde bekledi. Bir kısmı çöken binanın yıkım çalışmaları yapılacak planlamanın ardından başlayacak.
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler

    ÇÖKME ANI VE YAŞANAN PANİK KAMERADA

    Binanın çökme anı ve çevredekilerin yaşadığı panik cep telefonu kameralarına da yansıdı. Yan binada balkonda oturan ve sesler gelmesi üzerine panikle aşağı inerek çevredekileri uyarmaya çalışan Ali Taşkın, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler

    Toz bulutları arasında koşarak insanları uyarmaya çalıştığını söyleyen Taşkın, "Aşağı atlamamızla aynı an da oldu her şey. Dumandan dolayı Yolumuzu bulamıyorduk. Kendi imkanlarımızla vatandaşlara bağırdık. Meraktan dolayı yaklaşan insanlar da vardı. Onları uzaklaştırdık. 2 aydır dışarıdayım, ailemle mağdurum. Evim ağır hasarlı ve arabam kullanılamaz hale geldi. Sadece 10 bin TL yardım aldım" dedi.
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler
  • Diyarbakır'daki hasarlı sitede büyük panik! Blok bir anda çöktü - Güncel haberler

 

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