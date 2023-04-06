Toz bulutları arasında koşarak insanları uyarmaya çalıştığını söyleyen Taşkın, "Aşağı atlamamızla aynı an da oldu her şey. Dumandan dolayı Yolumuzu bulamıyorduk. Kendi imkanlarımızla vatandaşlara bağırdık. Meraktan dolayı yaklaşan insanlar da vardı. Onları uzaklaştırdık. 2 aydır dışarıdayım, ailemle mağdurum. Evim ağır hasarlı ve arabam kullanılamaz hale geldi. Sadece 10 bin TL yardım aldım" dedi.