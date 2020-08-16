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Sosyal deneyleriyle sosyal medyada konuşulan Mert Karataş ve Burak Tutal, Diyarbakır'daki çocukların iyiliğini gözler önüne serdi.

Videoda sokaklarda kavun ve simit satan çocuklara yaklaşıp aç olduklarını ve kalacak yerleri olmadığını söyleyen ikili, çocuklardan yardım görüyor. Deneyi yapan ikili, daha sonra yardım eden çocuklara tablet hediye ediyor. Çocukların tableti de mahcubiyetle almaları dikkatlerden kaçmıyor.

Sosyal medyada trend olan sosyal deneye ilişkin bazı yorumlar şöyle:

- Diyarbakır'ın sofrası da insanı da zengindir. Bu hep böyleydi umarım hep de böyle kalacak.

- 2003-2007 yılları arasında Diyarbakır'da ikamet ettim. Esnafı orada bulunduğum yıllarda kaliteliydi ve hala aynı kalitede devam ediyor. Esnafı gerçekten bir başka.

- "Senin boyun uzun simitle doymazsın sen" şu saf ve iyilik dolu cümleye bakar mısınız.

- Videoyu izlerken gerçekten de duygulandım ve güzel memleketimin insanlarıyla bir kez daha gurur duydum hediyelerini güle güle kullansınlar inşallah.

- Bu memleketin doğusundan batısına tüm Anadolu çocukları pırlanta gibidir. Ümidim gençliktedir derken Atamızın kastettiği işte Kürdüyle, Türküyle bu çocuklardır.